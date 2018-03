Ir al lugar de trabajo puede ser toda una odisea. No solo por la cantidad de trabajo que te puedes encontrar, sino también por el ambiente que te rodea. Hay compañeros de todos tipo, unos divertidos, otros tóxicos, pero definitivamente, al escuchar estas categorías te sentirás completamente identificado. Sin embargo recuerda que no solo son tus compañeros sino que tu definitivamente eres uno de ellos.

¿Cuál de ellos eres tú?

Un estudio realizado por la Association for Psychological Type International, reveló que el 80 por ciento de los problemas en la oficina, son producto de las relaciones tensas entre los compañeros de trabajo.

El ‘chismoso’

De estos puede que no haya solo uno sino varios. Los rumores son muy frecuentes en las oficinas, pero siempre hay un personaje que inicia la chispa de fuego. Son bastante comunicativos y creativos pues buscan agregar detalles de más a la historia.

El ‘despistado’

A estos personajes hay que repetirles varias veces las cosas porque siempre parece que estuvieran en otro planeta. Ya sabes que no puedes encomendar una tarea con ellos porque estarás en riesgo de no haber sido claramente escuchado.

El ‘problemático’

Por todo hacen un problema y viven como si estuvieran amargados. No hay un día que este perfecto para ellos y por lo general andas amargados. Si buscas una opinión positiva acerca de un tema, tal vez este tipo de personas no sean las mejores para subirte el ánimo.

El ‘sabelotodo’

Si buscas solución a tu pregunta, seguramente ellos la tendrán. Claro, es posible que no sea lo más conveniente para ti o que sea una historia rebuscada e inventada. Eso si, a este tipo de personajes se les atribuye su seguridad en sí mismos y la capacidad oral e inventiva que tienen al hablar de cualquier tema. Sin embargo, su actitud ‘prepotente’, no será la mejor recibida por sus compañeros.

El ‘aprovechado’

Esta clase de personajes están buscando una víctima que caiga en sus encantos para poder librarse del trabajo. Si has escuchado frases como, “eres excelente haciendo lo que haces. Deberías darme una mano ya que no soy tan bueno como tú”, o “Ayúdame porque tengo un problema personal grandísimo y no me puedo concentrar”, toda frase que te suene a manipulación, aléjala de ti.

Estereotipos de compañeros de oficina hay muchos. Lo cierto es que pareciera que los lugares están reservados para este tipo de personajes y que siempre que alguno se va, llega uno que se ajusta a alguna de estas características. ¿Cuál crees que falta?

