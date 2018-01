Nancy Spector, curadora del museo Museo Guggenheim de Nueva York, hizo una oferta poco común a la solicitud de la Casa Blanca del préstamo de un cuadro del pintor holandés Vincent Van Gogh para decorar el alojamiento privado de presidente Donald Trump, informó The Washington Post.

Spector respondió no podía proceder a la petición inicial, pero que había otra pieza disponible, una que no se parecía en nada a Landscape With Snow (1888).

La propuesta consistió en un inodoro de oro de 18 kilates completamente funcional titulado “America”, del artista italiano Maurizio Cattelan, instalado por un año en un baño público del museo para el uso de los visitantes, y la cual ha sido sido calificada por críticos de arte como una sátira dirigida al exceso de riqueza de Estados Unidos.

La curadora explicó en un correo a la Casa Blanca que la muestra de la pieza había terminado y el artefacto estaba disponible, en caso de que el Presidente y la Primera Dama tuvieran algún interés en instalarlo en la residencia oficial.

“Es, por supuesto, extremadamente valioso y algo frágil, pero daríamos todas las instrucciones para su instalación y cuidado”, explicó Spector.

Sarah Eaton, portavoz de Guggenheim, confirmó la respuesta, fechada el 15 de septiembre de 2017 y dirigida a Donna Hayashi Smith, miembro de la Oficina del Curador de la Casa Blanca, informó el medio estadounidense.

Al momento de ser cuestionado sobre el tema, el autor de la obra señaló que pieza era un tema muy delicado.

“¿Cuál es el punto de nuestra vida? Todo parece absurdo hasta que muramos y luego tiene sentido”, explicó cuando se le preguntó por las razones que lo motivaron a ofrecer la el inodoro a la Casa Blanca.

Asimismo, a pesar de que se ha negado a revelar el costo del artefacto, se estima éste podría alcanzar un valor de más de 1 millón de dólares.

Es común que los Presidentes y las Primeras Damas pidan prestadas obras de arte para decorar la residencia oficial de Estados Unidos, como en el caso de los Kennedy, que pidieron una obra de Eugène Delacroix, o los Obama, quienes prefirieron el arte abstracto al elegir piezas de Mark Rothko y Jasper Johns.