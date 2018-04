Kroger contratará 11,000 nuevos trabajadores para sus supermercados

Kroger estará contratando a 11,000 nuevos trabajadores para sus supermercados con el objetivo de mejorar el servicio al cliente y la eficiencia en sus miles de tiendas en Estados Unidos. Esto representa 1,000 menos que el año pasado, y ocurre debido a que la competencia es cada vez mayor en la industria minorista de alimentos.

The Kroger Co. aumentará la cantidad de personal con el que cuenta actualmente como parte de un esfuerzo para mejorar sus operaciones en medio de una fuerte competencia en el sector.

La minorista de alimentos dijo que los nuevos puestos en sus casi 2,800 supermercados representan un aumento del 2 por ciento de todo su personal, que actualmente es de unos 450,000 empleados, bien sea de tiempo completo y medio tiempo, así lo informó The Wall Street Journal.

La compañía dijo este martes que casi 2,000 de los puestos de trabajo que están buscando llenar son en cargos gerenciales, según publicó The Washington Post.

El plan de contratación se extenderá por tres años, al tiempo en que realizan una revisión de las tiendas existentes en lugar de abrir nuevos establecimientos. Esta estrategia es diferente a la que venían trabajando los últimos años, comentó la empresa.

Como parte del plan, la empresa destinará 500 millones de dólares para la remuneración, capacitación y desarrollo de nuevos y viejos empleados.

En 2016, Kroger contrató a 12,000 personas.

La competencia de Kroger

The Kroger Co. es la empresa de supermercados más grande de los Estados Unidos, con sede en Cincinnati, Ohio. Actualmente, , pero su estabilidad y sus ingresos luchan contra Amazon.com, ya que le grande las ventas en línea adquirió el año pasado la cadena Whole Foods a la que le ha dado gran empuje.

También están otras dos grandes minoristas del país: Walmart y Target.

Las acciones de Kroger subieron 3 centavos a 23.59 dólares en las transacciones de la tarde.