Después del 21 de abril, las tiendas de Toys R Us y Babies R Us dejaron de recibir sus propias tarjetas de regalo. Pero si aún tienes una guardada por ahí, no te preocupes, que la minorista Kmart acaba de hacer un gran anuncio.

Y es que Kmart sí recibirá las gift card de Toys R Us y Babies R Us, y a cambio te dará puntos “FreeCash” para que puedas realizar compras en cualquiera de sus sucursales.

Solo tienes que llevar tus tarjetas expiradas de Toys R Us, sin importar el dinero que les quede, y Kmart te otorgará diez en puntos a cambio de ellas.

Puedes aplicar esos puntos para cualquier compra en las tiendas Kmart de diez dólares o más.

Kmart tiene otra sorpresa para clientes de Toys R Us

Además, Kmart también te dará cinco dólares en puntos para cualquier compra de juguetes en la tienda o en línea de cinco dólares o más, cuando envíes el mensaje de texto con la palabra “TOY” al 56278.

Y como si eso no fuera suficiente para llevar a la multitud infantil a la tienda, Red Retailer también ofrece una promoción por tiempo limitado en pañales y toallitas húmedas para bebés, ahora hasta el dos de junio.

Kmart, que es propiedad total de Sears, se está volviendo agresivo con sus propuestas para capturar a los consumidores de Toys R Us.

Esto se debe a que enfrenta una dura competencia de Amazon, Target y Walmart en la importantísima categoría infantil, tras la quiebra de Toys R Us.

