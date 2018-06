La Kellogg Company anunció la retirada voluntaria de algunas cajas de sus cereales Honey Smacks distribuidas en Estados Unidos, después de que 73 personas se infectaran de salmonella en 31 estados del país.

La mayoría de los casos se dieron en California, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La retirada afecta a los envases de 15,3 onzas con el código UPS 3800039103 y a los envases de 23 onzas con el código 3800014810. Ambas tienen fechas de consumo preferente del 14 de junio de 2018 al 14 de junio de 2019.

RECALL: Do not eat recalled Kellogg’s Honey Smacks cereal. This cereal has been linked to an outbreak of 73 Salmonella infections from 31 states. https://t.co/G5WyEiWp5A pic.twitter.com/cXcOfQgtkP

— CDC (@CDCgov) June 15, 2018