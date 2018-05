La compañía Chipotle Mexican Grill Inc. rechazó el veredicto de un jurado, que le impuso pagar casi ocho millones de dólares por despido injustificado a una empleada, tras supuestamente robar a la empresa.

Jeanette Ortiz, de 42 años, fue despedida en enero del 2015 de un restaurante de Chipotle, ubicado frente al campus de la Universidad de Fresno, en California, bajo el supuesto de que había sido captada por una cámara de video robando un sobre con 626 dólares en efectivo.

La hispana era la gerente del establecimiento y llevaba más de 14 años trabajando con la compañía. Su salario anual era de 70,000 dólares y en el momento del despido había presentado un reclamo de compensación laboral en diciembre del 2014 por problemas de salud.

El abogado que representa a Ortiz, Warren Paboojian, dijo que cuando su cliente exigió ver el video la compañía se negó y en cambio destruyó la presunta evidencia.

