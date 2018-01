Tras ser vinculado con un presunto narcotraficante las cosas no han ido del todo bien para Julión Álvarez, quien confesó que hasta ha tenido que pedir prestado para subsistir.

Y es que sus cuentas bancarias están congeladas, pero “gracias a Dios el estilo de vida que me gusta no es una vida cara”.

El cantante de regional mexicano fue ligado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con Raúl Flores Hernández, presunto líder de una organización delictiva en Jalisco y por ello, enfrenta sanciones como no poder entrar a Estados Unidos y el congelamiento de sus cuentas bancarias, así como la suspensión de sus redes sociales.

“Seguimos trabajando viejo, tenemos programada o en planes una gira a Estados Unidos, no se da, fechas que ya están muy cercanas no pueden reacomodarse en otro lado, sí bajó, sí hubo un cambio en la agenda, de tener 12 o 15 fechas en el mes, pasó a tres o cuatro”, reveló el cantante al ser cuestionado por las cámaras del programa Suelta la Sopa.



También confesó que sí ha tenido que pedir dinero prestado para poder subsistir, pero nunca reveló a quién: “Yo mandé sacar, le dije ‘hey ¿tienes?, saca para que me prestes’ y ya tengo ahí el retiro y de ahí mero, lo que esté parado viejo, haz de cuenta que es un ahorro”.



También agregó que no se ha visto muy afectado gracias al nivel de vida que le gusta llevar: “Pero mira viejo, gracias a Dios nivel de vida, o el rito de vida que tenemos nosotros, o la vida que me gusta, no es una vida cara, tengo gracias a Dios también una familia que no depende mí totalmente, mi hermana es doctora, otra hermana su esposo es empresario que tiene sus negocios”.



También habló de que no estaba en su mente por el momento emprender acción legal en contra del Departamento del Tesoro, ya que junto a su equipo se encuentran concentrados en su totalidad en salir del problema en el que se encuentran, aportando pruebas para aclarar la situación.



Para finalizar, agregó que no ha salido del país por decisión propia y que aún conserva su visa americana: “Nunca me han hablado para decirme ‘oye está bloqueada, cancelada’”.