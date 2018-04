Un juez postergó el caso de la demanda presentada por la actriz porno Stormy Daniels contra el presidente Donald Trump y su abogado personal, Michael Cohen.

El jurista solicitó el aplazamiento después de que el FBI allanó su casa y oficina a principios de mes.

El FBI buscaba expedientes sobre un acuerdo no revelado que Daniels firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El juez federal S. James Otero concedió una pausa de tres meses y fijó una audiencia para el 27 de julio.

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, afirma haber tenido una aventura con Trump en 2006.

En este sentido, presentó una demanda para invalidar un acuerdo de confidencialidad que le impide hablar del asunto.

La actriz también demandó a Cohen por difamación.

El abogado de Daniels, Michael Avenatti, tuiteó que quizá impugne de inmediato la decisión de Otero ante la Corte federal de Apelaciones del Noveno Circuito.

While we certainly respect Judge Otero’s 90 day stay order based on Mr. Cohen’s pleading of the 5th, we do not agree with it. We will likely be filing an immediate appeal to the Ninth Circuit early next week. Justice delayed is justice denied. #basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) April 27, 2018