Hacer trabajo de jardinería en la yarda de su madre, resultó ser el mejor golpe de suerte en la vida de Juan Rivera, un residente de Concord que ganó 277,777 dólares con la Lotería de Carolina del Norte.

Resulta que Juan Rivera iba a comprar 2 dólares de gasolina para la cortadora de césped, en un Speedway de la avenida US 29 North, donde decidió probar su suerte con un boleto raspadito 777.

Mientras su esposa conducía de regreso a casa, él decidió averiguar si acaso había tenido algo de suerte con el raspadito.

“Lo rasqué y tuve que estacionar el auto por un minuto”, dijo Rivera el lunes mientras reclamaba el premio. “No puedes creerlo. Simplemente no puedes creerlo. Tienes que mirar el boleto, mirarlo un par de veces”.

Juan Rivera of #Concord was helping his mom with some yardwork and needed gas for the lawnmower. He decided to grab a “777” ticket as well. “I scratched it and had to park the car for a minute,” Rivera said. “You just can’t believe it.” Congrats! https://t.co/6HEBwy2bFd pic.twitter.com/f3sz677hg0

— NC Education Lottery (@nclottery) May 15, 2018