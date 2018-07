Un joven sin hogar salió a las calles con un ingenioso cartel en el que, en lugar de solicitar dinero, ofrecía su currículum. Al cabo de 24 horas, ya tenía más de 200 ofertas laborales.

David Casarez, de 26 años, se quedó sin dinero y sin hogar tras mudarse a Silicon Valley para perseguir su sueño de montar su propia empresa de tecnología. Desde hace un año vivía en su camioneta, pero un mes atrás le fue embargada y quedó a la deriva en un parque, reportó New York Post.

“HAMBRE 4 (POR) ÉXITO. TOME UN CURRÍCULUM”, se leía en su letrero. “Fue básicamente un momento decisivo”, dijo sobre su creativa estrategia, para la cual vistió sus mejores ropas el viernes, “para estar presentable ante mis futuros empleadores”, explicó.

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7

— FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 27, 2018