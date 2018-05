Cruzó la frontera con 100 dólares entre el bolsillo, sin inglés y siendo menor de edad. Así fue como el mexicano Martín Morales Díaz llegó a Kentucky para ganar cuatro dólares la hora recogiendo tabaco.

Pero ahora su historia es otra. Trabajando duro, en solo dos años logró traer a toda su familia y hace ocho meses, con solo un Tax ID, registró su compañía logrando ganarse más de 30 dólares la hora.

Cruzó la frontera con $100

Martín Morales, tomó 100 dólares, y sin que sus padres supieran, salió de su humilde casa en Veracruz, México, con el objetivo de cruzar la frontera.

Llegó a Kentucky a trabajar en las plantaciones de tabaco y su primer salario fue de cuatro dólares por hora.

“Estaban enojados y preocupados, pero en cuanto les mandé los primeros 200 dólares, me perdonaron”, recuerda Morales con picardía.

En Georgia encontraría su destino

Como ganaba poco se trasladó a Georgia a trabajar en construcción.

Como ya hablaba un poco de inglés y trabajaba con responsabilidad, se ganó rápidamente la confianza de sus jefes en la empresa Lewis General Contractors.

Al poco tiempo ganaba 18 cuatro dólares la hora y en solo dos años logró traer a toda su familia, a vivir en EE.UU.

“Pienso que esas son las cosas del destino. Mis padres no me habían dado permiso para venir por los riesgos que hay en la frontera, pero ahora gracias a que lo hice ellos están aquí”.

Solo necesitó un Tax ID

Hace ocho meses la misma empresa le propone convertirse en contratista.

“Investigué en internet cómo podía hacerlo y me di cuenta que tan solo necesitaba un nombre para mi empresa y un Tax ID”, asegura el emprendedor.

La llamó MMD Remodeling Services e invirtió 2,500 dólares para iniciar. Los usó para pagar los costos de registro y el seguro que requiere para desarrollar los contratos.

“Empezaron dándome un proyecto para ver como lo hacía y ahora no paran. Trabajo más de 12 horas al día, no descanso ni los fines de semana y eso que empleo tres personas que me ayudan”, dice Morales Díaz.

Su empresa hace framing, sheetrock, pintura, pisos y cielos acústicos para proyectos residenciales, comerciales e industriales y en tan solo 8 meses ya ha ganado cerca de $70,000 con su empresa.

Martín Morales

MMD Remodeling Services, LLC

mmdremodeling@gmail.com

(678)850-7743

Georgia