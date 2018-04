Muchos hispanos cruzan la frontera con el fin de encontrar una mejor oportunidad para ellos y para sus familias. En esta travesía, muchas veces riesgosa, convertirse en jornaleros se vuelve en una opción para muchos de los que llegan sin trabajo, sin documentos, sin protección pero con un objetivo claro: luchar para sacar sus familias adelante.

“La situación en nuestros países nos obliga a venir a buscar un futuro mejor” Adán, Guatemala.

Para Adán, estar lejos de su país y su familia es un sacrificio muy grande al que se ve forzado no por gusto, sino por necesidad. Extraña todo de su natal Guatemala, pero por otro lado dice que ser jornalero le ha enseñado a hacer cosas que antes no hacía.

“Cuando eres jornalero aprendes lo que te toque aprender y los empleadores ya te conocen y saben que eres bueno trabajando”.

Por otro lado, Jorge, un mexicano que viene a la misma gasolinera todos los días en busca de ‘chamba’, dice que todos los días hay riesgos ya sea con la policía, con otros jornaleros y también con los empleadores, ya que muchas veces no les pagan y los dejan abandonados lejos de su casa.

“Una vez me llevaron a los límites de Carolina del Norte y aparte de que no me pagaron, me dejaron tirado sin dinero, sin manera de poder regresarme a mi casa. De no haber sido por una persona que me ayudó, tal vez hubiera tenido que pasar la noche en la calle y expuesto a peligros”.

¿Cuánto gana un jornalero?

El pago para un jornalero puede variar dependiendo del estado y de lo que ofrezca el empleador. Sin embargo, un jornalero puede ganar entre 150 y 50 dólares por día. El pago siempre lo reciben en efectivo y muchas veces les completan el pago con comida.

“La vida de un jornalero es complicada porque siempre llegas con la esperanza de que vas a encontrar un buen patrón, pero no todos los días es así. Es más muchas veces somos maltratados”, Jorge, México.

Jorge, oriundo de México también declaró que algunas veces la policía llega a sacarlos del lugar de espera entre cinco y seis veces en un día.

Los trabajos que encuentran los jornaleros, son empleos de un solo día en campos de construcción, arreglo de jardines, pintura, agricultura. Son empleos manuales que requieren trabajo pesado y en algunas ocasiones, mucho riesgo.

El aporte de los inmigrantes en Estados Unidos

Es un hecho que el aporte de los inmigrantes y especialmente de los hispanos en campos como la construcción, la agricultura y otros trabajos manuales, ha sido muy importante para la economía y desarrollo de la industria en Estados Unidos.

Sin embargo, son los aspectos legales y la informalidad de los trabajadores lo que impide que los inmigrantes tengan garantías.

Muchas compañías han abogado por dar un camino legal a los trabajadores informales, e incluso han expresado estar dispuestos a pagar multas si con esto consiguen un camino para la legalización de sus trabajadores, como lo publicó Bloomberg.

Por su parte, los jornaleros han dicho que quisieran que el gobierno por lo menos les diera una licencia de conducción para poder movilizarse y que pudieran tener el permiso de trabajo que han buscado por muchos años.