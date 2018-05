Para Jorge Ramos existe una dependencia de México hacia Estados Unidos, pero en realidad el país azteca no se ha dado cuenta que son los estadounidenses quienes más los necesitan.

Y es que “si México no detiene a los inmigrantes que llegan de Centroamérica y no trata de detener las drogas que llegan hacia Estados Unidos, quedaría totalmente indefenso en la frontera sur“, dijo el periodista de Univisión en entrevista con el diario Reforma.

Así que para él, “México le está haciendo el trabajo duro, el trabajo sucio a Estados Unidos y no está sacando absolutamente ningún provecho de eso”.

Sin embargo, el presidente Trump no toma en cuenta esa ‘ayuda’ que según Ramos México presta a EE.UU., y para muestra una de sus últimas publicaciones en Twitter, en la que advirtió que “el Senado debe recibir fondos antes del descanso de agosto, o NO IR A CASA. El muro y la seguridad de la frontera debe incluirse”.

The Senate should get funding done before the August break, or NOT GO HOME. Wall and Border Security should be included. Also waiting for approval of almost 300 nominations, worst in history. Democrats are doing everything possible to obstruct, all they know how to do. STAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2018

Los mexicanos están solos, dice Jorge Ramos

Entonces, Ramos considera que “estamos ante el presidente más antimigrante que ha tenido Estados Unidos desde la década de los 50 y los mexicanos están solos. Enrique Peña Nieto les ha dejado solos, nadie los protege, nadie los defiende y han visto con horror la sumisión del gobierno de Peña Nieto frente a Donald Trump”.

El abogado de inmigración @hernandezglobal nos explica lo que significa para los inmigrantes la nueva política migratoria que anunció el fiscal general de EEUU Jeff Sessions. Más información este domingo a las 10am/9c/1pac por @Univision. pic.twitter.com/WtxcMqDmJu — Al Punto Univision (@AlPunto) May 12, 2018

Asegura que aunque la comunidad estadounidense está conformada por migrantes de diversos países, actualmente ser mexicano es especialmente difícil, porque son ellos el centro de los ataques de Trump.

“La gran diferencia es la discriminación, el racismo y los ataques. Donald Trump inicia su campaña electoral en junio de 2015 atacándonos. Dice: ‘Ustedes, los migrantes mexicanos son criminales y violadores’. Eso dice sobre mí, y yo sé que eso es una mentira, yo sé que lo está haciendo por cuestiones políticas, pero su campaña comienza ese 16 de junio de 2015 con ataques a los migrantes mexicanos”, rememora.

It's sad to hear these racists comments. It's even sadder that John Kelly hasn't met Doctor Alfredo Quiñones (Dr. Q.) who was undocumented and who has become one of the best neurosurgeons in the nation (now saving lives at the Mayo Clinic in Jacksonville). https://t.co/wmo7Sd1R4r — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) May 11, 2018

Política migratoria de Peña Nieto no funciona, asegura Jorge Ramos

Para Ramos, la política migratoria del presidente de México no funciona: “Peña Nieto cree que siendo amigo del yerno de Trump va a arreglar las cosas, pero esa diplomacia a la mexicana tan improvisada, tan tonta y tan estúpida no funciona, no es de cuates, tomando tequila en una mesa, así no se arreglan las cosas con Estados unidos, lo único que entiende Trump es el poder”.

Ante ello, dijo, México tiene que asimilar que sus dos puntos de negociación con Estados Unidos son la migración y el combate a las drogas.

El periodista advirtió que la expectativa de los migrantes mexicanos respecto a la elección presidencial en México gira en torno a que “quieren saber si el próximo Presidente va a ser tan sumiso como Peña o no, eso es lo único. Quieren saber si va a ser un presidente anti Trump o no; es que Trump es el tema central, es lo que define lo que estamos viviendo”.

Con información de Agencia Reforma