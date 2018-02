Según los reportes, Jay-Z la pasó en grande en un bar de Nueva York durante el fin de semana.

De acuerdo con Page Six del New York Post, el rapero y esposo de Beyoncé gastó 110,000 dólares combinados en tres lugares de la ciudad, mientras celebraba al presidente de Roc Nation Sports, Juan “OG” Perez, quien también es amigo cercano de Hov.

Mientras su esposa Beyonce, su hija Blue Ivy y sus suegros, Tina Knowles Lawson y Richard Lawson, estaban en el Juego de las Estrellas de la NBA, JayZ estuvo en Zuma, un restaurante japonés de alto nivel, para la cena. Él y sus amigos, otros ejecutivos de Roc Nation, gastaron alrededor de 13,000, según Page Six.

El tabloide también informó que el grupo luego fue al restaurante mexicano Made in Mexico de Manhattan y gastó 9,000 en bebidas.

La última parada fue Playroom nightclub, donde Page Six informó que Jay fue visto entregando botellas de su propio Ace of Spades Champagne a las mesas. Su grupo pagó el precio completo por 40 botellas de la bebida.

Jay Z tab at Playroom last night. I’m just gonna cry in poor for the rest of the day. 😭 pic.twitter.com/q2OhOoi3YS

