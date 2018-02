Javier Palomarez deja la dirección de la Cámara de Comercio Hispana entre acusaciones de acoso sexual y enriquecimiento ilícito

En medio de acusaciones por acoso sexual y enriquecimiento ilícito, el director general de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC, por sus siglas en inglés), Javier Palomarez, deja su cargo de manera inmediata, informó el propio organismo.

“Después de mucha deliberación y cuidadosa consideración por el futuro de la USHCC, el señor Palomarez y el consejo directivo acordaron mutuamente avanzar en una transición de liderazgo para la organización con efecto inmediato”, se limitó a informar la entidad en un comunicado, en el que no entra en detalles sobre las razones del movimiento.

La salida de Palomarez de la USHCC se presenta luego de que algunos medios de comunicación reportaran que cometió irregularidades en el manejo financiero y administrativo de la organización.

A statement from the Board of Directors of the United States Hispanic Chamber of Commerce. https://t.co/OsfhDp7oKu

