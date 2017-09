Jaime Camil hace donativo y aclara polémica (VIDEOS)

Jaime Camil externó en redes sociales su preocupación y solidaridad con los capitalinos que resultaron afectados por el sismo, que azotó a la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre y aclaró que su donativo sí sería entregado a las personas correctas.

Por medio de una trasmisión en directo desde su cuenta de Facebook, el actor habló sobre la confusión que existe en torno a las donaciones que desean realizar las personas a la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C.

“Hablé directamente con los líderes de Topos Tlatelolco y me confirmaron que sí reciben donaciones de la sociedad. Es básicamente la información que tengo que darles respecto a toda esta controversia que se dio. Espero les funcione para que tomen una decisión”, comentó.

Y agregó: “…Ellos, Topos Tlatelolco, sí reciben donaciones, el señor de Topos Aztecas que salió diciendo que todos los topos no reciben y es por voluntariado, en fin, yo no sé cómo lo hagan porque si no reciben dinero de la sociedad ni reciben dinero del gobierno no sé realmente cómo hagan para comprar cascos, tanques de oxígeno, picos, palas, etc. se me hace un poco hasta absurdo deberían de reciben donativos, como son ángeles y son maravillosas personas que hacen un trabajo imposible, deberían de recibir donaciones de la sociedad”, comentó.

También dijo que al parecer cada agrupación de topos trabaja cada una de distinta forma: “Yo les puedo decir que a raíz de toda la controversia que se dio en medios de comunicación y en redes sociales con respecto a topos, hablé directamente con los líderes de Topos Tlatelolco y me confirmaron que ellos sí reciben donaciones de la sociedad, que les ayuda muchísimo para comprar material que requieren para hacer estas magníficas labores de rescate…”.

Camil explicó que espera viajar a México junto con su esposa Heidi Balvanera para ayudar más de cerca a sus paisanos, pero la producción de Jane the Virgen no le permitió ausentarse unos días de su trabajo pues se encuentran en medio del rodaje de la cuarta temporada de la serie.

Todo esto comenzó cuando Camil transmitió otro video solicitando información a sus seguidores acerca de las donaciones y de Topos Tlatelolco, pues no tenía la certeza de que las mismas fueran al lugar que les corresponde y que todo esto se tratara de un fraude.

La Brigada de Rescate agradeció el apoyo del actor en su cuenta oficial de Twitter, corroborando que su donativo se llevó a cabo de manera correcta.