Tras el prolongado cierre de gobierno, a partir de este lunes el IRS arrancó la temporada de taxes oficialmente y comenzó a recibir las declaraciones de impuestos de los contribuyentes estadounidenses, incluidos miles de hispanos.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), este año entrarán en vigor diversas modificaciones a la Ley de Reforma tributaria, los cuales pudieran afectar el monto que puedes recibir o no por parte del gobierno.

Según Univisión Noticias, las categorías de impuestos han cambiado según los ingresos de cada contribuyente.

Ahora pagarás las siguientes cantidades dependiendo de tu ingreso, en el caso de que declares tus impuestos individualmente, según reportó Univisión:

10% de tu ingreso si ganas entre $0 y $9,525 dólares

12%, si ganas entre $9,526 y $38,700 dólares

22%, si ganas entre $38,701 y $82,500 dólares

24%, si ganas entre $82,501 y $157,500 dólares

32%, si ganas entre $157,501 y $200,000 dólares

35%, si ganas entre $200,001 y $500,000 dólares

37%, si ganas $500,001 dólares o más

Si vas a declarar taxes como familia o como pareja, las nuevas categorías son:

10%, si ganan entre $0 y $19,050 dólares

12%, si ganan entre $19,051 y $77,400 dólares

22%, si ganan entre $77,401 y $165,000 dólares

24%, si ganan entre $165,001 y $315,000 dólares

32%, si ganan entre $315,001 y $400,000 dólares

35%, si ganan entre $400,001 y $600,000 dólares

37%, si ganan más de $600,000 dólares

Recuerda que si eres padre de familia, recibirás un reembolso mayor de taxes.

Los empleados del IRS regresaron a sus labores este lunes, tras el acuerdo alcanzado el viernes entre el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso para que el gobierno reanudara operaciones. Pero las afectaciones en el IRS por el cierre parcial y el gran número de personas cesadas temporalmente podrían demorar las devoluciones de impuestos.

