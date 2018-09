iPhone: filtran nuevos modelos en el sitio de Apple

Se llegó el día para los amantes del iPhone, varios medios de comuicación identificaron que en líneas de código XML de la página de internet de Apple se alojaba información de los tres smartphones que la compañía presentó hoy en California.

Con los nombres de iPhone XS y iPhone XS Max, los dispositivos más robustos tendrán almacenamientos de 64, 256 o 512 GB, apuntando a la gama alta al también contar con una pantalla OLED de 5.8 y de 6.5 pulgadas, respectivamente, en gris espacial, plata y oro.

Join the #AppleEvent live on Twitter now.https://t.co/oNC3CTwaTV

— Apple (@Apple) September 12, 2018