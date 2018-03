Un grupo de inversionistas presentó una oferta de 200 millones de dólares para salvar a la cadena de tienda de juegueres Toys R Us del cierre.

Isaac Larian, director ejecutivo de MGA Entertainment, fabricante de las muñecas Bratz, encabeza el grupo que espera recaudar el cuadruple de la oferta presentada a través de financiamiento colectivo.

El objetivo es intentar salvar más de la mitad de las 735 tiendas Toys R Us que cerrarán por bancarrota.

La oferta no solicitada enfrenta una serie de problemas, como encontrar inversionistas con bastante dinero, así como hallar un juez de bancarrotas que apruebe este inusual plan.

La propuesta es la primera que se conoce para salvar la marca Toys R Us.

La oferta con pocas posibilidades beneficiaría bastante a Larian.

Casi una de cada cinco ventas hechas por MGA Entertainment se concreta en tiendas Toys R Us.

Larian dice que él y otros inversionistas, a los que rehusó identificar, creen que salvar parte de Toys R Us será bueno para la industria de juguetes, clientes y trabajadores.

La semana pasada se anunció que Toys R Us cerraría y el anuncio causó nostalgia en muchos, al punto de que la etiqueta #SaveToysRUs se convirtió en tendencia en las redes sociales.

El grupo que ahora trata de salvar una parte de la cadena de juguetes confía en que, ahora que Toys R Us está a punto de desaparecer, puede lograr su meta de recaudar 1,000 millones de dólares en fondos.

El sitio web savetoysrus.com envía a los consumidores a una campaña de GoFundMe con esa finalidad.

La semana pasada, Toys R Us solicitó permiso para liquidar el resto de sus tiendas en Estados Unidos.

Esta medida pone en riesgo 30,000 empleos y marca el fin de una cadena conocida por generaciones de niños y padres.

“Toys R Us tiene un lugar emblemático en la cultura estadounidense”, dijo Larian. “No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que desaparezca”.

#Savetoysrus #Makeamericagreatagain #33000jobs #Toysrus : The American icon, @realDonaldTrump @IvankaTrump #littletikes MADE IN THE USA. HELP US SAVE TOYS R US.https://t.co/Engyu1vhaY

— Isaac Larian (@isaaclarian) March 14, 2018