Inmigrantes gastan menos en ayuda social que nacidos en EE.UU.

Los inmigrantes que califican para la asistencia social utilizan menos dinero y en menor proporción que los estadounidenses nacidos en el país, asegura un informe.

El análisis “Inmigración y el estado del servicio social”, elaborado por el Instituto Cato, encontró que de 2,300 millones de dólares anuales destinados a ayudas sociales para los más pobres de acuerdo a sus ingresos, los inmigrantes utilizan una menor proporción de los fondos.

Según los autores del análisis, Alex Nowrasteh y Robert Orr, “el costo per cápita de ofrecer subsidio social a los inmigrantes es sustancialmente menor” que el costo de hacerlo a los nacidos en Estados Unidos.

En Seguro Social, los nacidos en Estados Unidos utilizan más del doble (3,455 dólares anuales) que los inmigrantes (1,647 dólares al año).

NEW STUDY: Immigrants are less likely to consume welfare benefits and, when they do, they generally consume a lower dollar value of benefits than native-born Americans. https://t.co/xEPDlIDs98 pic.twitter.com/qKoPjdMBxM

— Cato Institute (@CatoInstitute) May 10, 2018