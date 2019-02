Para las familias de militares, la declaración de taxes se convierte en algo complejo conforme se desplazan entre los sitios de destino. Las siguientes preguntas y respuestas están diseñadas para ayudarlo a resolver algunas de las cuestiones más preguntadas en materia de impuestos estatales.

Soy un cónyuge militar que gana ingresos. ¿Cómo declaro mis impuestos estatales sobre la renta?

Los impuestos estatales son difíciles porque las leyes fiscales varían de estado a estado. En la mayoría de los casos, debe declarar impuestos en el estado donde está ganando ingresos. Algunos estados requieren que presente una declaración simplemente por ser un residente, pero otros no. Por ejemplo, si vive y gana dinero en Kansas, necesita presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Kansas; pero si en lugar de eso vive en Kansas y gana ingresos en Missouri, presentará una declaración de Missouri como un no residente. Kansas no requiere que los militares o sus miembros familiares declaren si no han ganado ingresos provenientes de una fuente de Kansas.

¿Cómo sé si necesito presentar una declaración de impuestos estatales sobre la renta?

Una forma confiable de obtener información actualizada es consultar el sitio web de su departamento de hacienda. Debería ser capaz de encontrar información sobre si necesitará declarar, formularios de impuestos, tasas y cualquier tipo de crédito o deducciones que son específicos para ese estado.

TE PUEDE INTERESAR: Impuestos 2019: con la nueva ley ya no habrá multa por matrimonio

Muchos estados incluso tienen secciones de preguntas y respuestas para miembros del servicio militar que declaran impuestos sobre la renta.

¿Qué es el Estado de Residencia Legal?

También conocido como “home record”, este es el estado donde su cónyuge se reportará y pagará impuestos sobre la renta. Frecuentemente es el lugar donde su cónyuge estaba viviendo cuando su unió a las fuerzas. Debido a que usted tiende a mudarse de sitio de destino a sitio de destino, necesitará determinar el Estado de Residencia Legal (SLR, por sus siglas en inglés) para fines de declaración.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >