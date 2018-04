Inflación en marzo en Estados Unidos fue la más alta en 12 meses

Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 2,4 por ciento en marzo comparado con el mismo mes del año anterior, la cifra más alta en 12 meses.

El Departamento del Trabajo informó que mes a mes, el índice de precios al consumidor descendió 0,1 por ciento en marzo, pero el aumento anual apunta a que las presiones inflacionarias podrían estar asomándose.

Excluyendo las más volátiles categorías de alimentos y energéticos, los precios básicos aumentaron en 0,2 por ciento en marzo y 2,1 por ciento comparados con el mismo mes del año pasado.

Es el alza más pronunciada desde febrero del 2017.

