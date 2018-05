Inés Sainz, la presentadora de televisión, periodista y modelo mexicana ha encontrado un equilibrio entre la maternidad y su profesión en los medios.

La comentarista deportiva que está por viajar a Rusia para cubrir el Mundial de futbol, no duda en aceptar que es una mamá de alto rendimiento pues ha sabido balancear su vida familiar con su trabajo en un medio tan demandante como el televisivo, según El Sol de México.

“Mis hijos me alcanzarán como a los 13 días que haya comenzado el campeonato, es el equipo que me apoya y me voy con tiempo para poder visitar algunos lugares, pero estar allá es muy agotador, voy en horario estelar y son más de 300 cápsulas, será una locura”, mencionó la presentadora al diario SoldeMéxico.

Inés Sainz, una entrevistadora internacional

Inés Sainz logró convertirse en la persona con más entrevistas uno a uno de la élite del deporte mundial, entre sus entrevistas se pueden destacar a grandes personalidades del deporte futbolístico como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gennaro Gattuso, Kaká y Zinedine Zidane.

TE PUEDE INTERESAR: Conmovida Adamari López presenta lamentable noticia (VIDEO)

Amigos estoy muy feliz!! Ya salió la edición de Mayo de @CDMXConnection no sé la pueden perder!! Me encanto mi portada!! 🤗🤗😉 gracias!!! RT si les gusto!! pic.twitter.com/9GpDdR1B9z — Inés Sainz (@InesSainzG) May 9, 2018

En la copa del mundo Brasil 2014, Saínz fue seleccionada como la mejor periodista (en las categorías tanto de hombres como de mujeres), además de haber sido votada como “La musa” de La Copa mundialista.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan a 80 indocumentados en diferentes operaciones en Texas

Atención 🚨 estamos buscando a los más fieles y creyentes de la Selección!! Porque si lo demuestras #AeroCorona y @corona_futbol te llevarán al 5to. Partido!!! Aquí te explicó cómo hay que hacerle!!! a participar para asegurar tu lugar!!! https://t.co/MABFSR6mNU pic.twitter.com/7cU7CJeFZS — Inés Sainz (@InesSainzG) May 9, 2018