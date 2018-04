María Pérez*, una humilde trabajadora indocumentada del estado de Georgia, jamás imaginó que, por solicitar un servicio de energía para su hogar, terminaría investigada por fraude.

De acuerdo con el relato que hizo a MundoHispánico, Pérez inició hace 6 meses, un proceso de compra de vivienda por el programa NACA (Neighborhood Assistance Corporation of America), que permite a inmigrantes poseedores de un Tax ID comprar vivienda con financiación.

Por esta razón la indocumentada está en problemas

En el momento en que iban a hacer el desembolso del crédito, le informaron que se cancelaba la operación y no era elegible para el programa por haber usado un número de social falso en el pasado, cuenta la presunta víctima.

“Yo nunca he usado un número de social falso. Llevo muchos años en EE.UU. y siempre he trabajado y me he identificado con un Tax ID”, asegura.

La indocumentada interpuso una queja ante el Buró de Crédito y la investigación de la entidad arrojó como resultado que habían registrado a su nombre una cuenta de servicios para el hogar, con un número de social inventado.

Ahora Pérez está inmersa en una investigación por fraude y debe reunir las pruebas para demostrar que no ha incurrido en este delito.

“Yo solo recuerdo que hace un tiempo solicité un servicio de luz para mi casa, y el señor me indicó en la línea (telefónica) que le diera un número de social a lo que le respondí que no tenía, que tenía Tax ID, y él me dijo no se preocupe yo le resuelvo eso. Y me quedé tranquila y feliz porque lo necesitaba para mis hijos”, dice visiblemente afectada.

Si es indocumentado, y necesita el servicio no lo permita

“Esta es una práctica común que tienen los asesores de servicio al cliente de algunas empresas de servicios públicos”, aseguró Carlos Giraldo, experto en programas de vivienda.

“Muchas compañías no aceptan abrir cuentas de servicios con un Tax ID y los asesores por hacer la venta y cumplir con las cuotas que le imponen las empresas, le inventan un número de social a la persona indicándole que de esta forma le será prestado el servicio”, explica Giraldo.

Las víctimas de está práctica son indocumentados que no saben inglés y por lo tanto no entienden la gravedad del problema. “Lo mejor es no permitir que le generen este tipo de números, para evitar problemas en el futuro, no solo con la compra de una vivienda sino con las autoridades”, indica el realtor.

Qué hacer si le sucede:

Solicite un reporte de crédito una vez al año, es gratuito.

Si encuentra datos incorrectos o falsos, informe al Buró de Crédito para que quiten esa información de su historial.

Solo hasta cuando haga estos dos procesos, haga una solicitud de crédito para la compra de vivienda.

*Fue cambiado el nombre y cubierta la identidad, a solicitud de la entrevistada.

