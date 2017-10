Las autoridades en Estados Unidos buscan a un indigente acusado de tirotear a una persona durante un aparente intento de robo.

El incidente ocurrió el lunes por la noche en el estado de Georgia cuando un grupo de personas se reunió en el bar Bulldogs, en la ciudad de Atlanta. De acuerdo con el informe, el extraño quiso entablar una conversación con ellos poco antes de tornarse violento y abrir fuego.

“Le rogué que no lo hiciera… que no disparara”, dijo uno de los testigos, quien asegura haber notado que el sospechoso merodeaba cerca del establecimiento.

A man is in the hospital after a stranger shot him – leaving Bulldogs Bar in Midtown. The witness’s account at 11pm pic.twitter.com/m2aijN8MMI

— Tyisha Fernandes (@TyishaWSB) October 12, 2017