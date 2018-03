El gobernador de Indiana, Eric Holcomb, promulgó una ley que anula la prohibición de obtener permisos de trabajo a los jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida (DACA).

“Con esta ley eliminamos los obstáculos que impedían trabajar en sus profesiones a los soñadores”, declaró en un comunicado.

Los ‘dreamers’ no podían obtener permisos de trabajo en más de 70 profesiones, según la ley de inmigración aprobada en Indiana en 2011.

En febrero, Holcomb había anunciado su apoyo a un cambio en la legislación.

“El Congreso necesita aclarar la ley de inmigración federal con respecto a DACA”, señaló en ese momento.

Holcomb se había desempeñado previamente como vicegobernador del ahora vicepresidente Mike Pence.

Congress needs to clarify federal law on DACA. But until they act, state law should allow DACA recipients to skill up & work here. I am encouraged to see there is legislative intent to fix this.

— Eric Holcomb (@GovHolcomb) February 27, 2018