Ikea llega a México y elije a Guadalajara para instalarse

Ikea desembarca en México. Será en el 2019 y todo parece indicar que se establecerá en Guadalajara. Así es que la empresa sueca mira cada vez con más interés al mercado latino en el continente americano.

La empresa ya anunció que cerró trato con la firma chilena Falabella para abrir tiendas Ikea en Chile, Colombia y Perú.

Es decir que las cocinas amplias y de líneas sencillas, pero con una mezcla de última tecnología, confort, y precios accesibles y los muebles en cajas, listos para armar, están desembarcando en América Latina.

We’re celebrating 75 years of IKEA! As a values-driven company with a passion for home furnishings, we’re excited to see where the next 75 years takes us. #IKEA75 pic.twitter.com/eK1mUIGcca

— IKEA USA News (@IKEAUSANews) August 6, 2018