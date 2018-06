IHOPE cambia su nombre y se verá muy pronto (FOTOS)

IHOP, la cadena de restaurantes especializada en desayunos insinuó en una corta comunicación en las redes sociales que se avecina un gran cambio.

La cadena de panqueques con 1,951 restaurantes, incluyendo en México, Canadá y más recientemente en República Dominicana, sugirió en un tweet el lunes por la mañana que cambiaría su nombre de “IHOP” a “IHOb” a partir del 11 de junio.

La compañía no ha revelado el significado del nuevo acrónimo y la razón del cambio.

For 60 pancakin’ years, we’ve been IHOP. Now, we’re flippin’ our name to IHOb. Find out what it could b on 6.11.18. #IHOb pic.twitter.com/evSxKV3QmT

— IHOP (@IHOP) June 4, 2018