IHOP ha tenido que aceptarlo. La cadena de panqueques ha reconocido que un cambio de nombre anunciado el mes pasado fue solo un truco publicitario para promocionar su menú de hamburguesas.

La compañía mejor conocida por sus desayunos ya tenía hamburguesas en el menú, pero comenzó a usar el nombre de IHOb en las redes sociales, su sitio web y promociones en la tienda para llamar la atención sobre una nueva línea de hamburguesas hechas con carne de res molida Black Angus.

El lunes, volvió a aparecer en las redes sociales, esta vez para promocionar una oferta de panqueques relacionado con el 60 aniversario de IHOP.

En Twitter, la compañía dijo: “Así es, IHOP! nunca le daríamos la espalda a los panqueques (a excepción de esa vez que lo falsificamos para promocionar nuestras nuevas hamburguesas)”.

We’re giving away 60¢ short stacks on July 17 from 7a-7p for IHOP’s 60th birthday. That’s right, IHOP! We’d never turn our back on pancakes (except for that time we faked it to promote our new burgers) pic.twitter.com/KsbkMJhKuf

— IHOP (@IHOP) July 9, 2018