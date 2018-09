El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó 1,000 millones de dólares adicionales al Congreso para cumplir con los requisitos de deportación que le exige el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con un documento presupuestario.

Luego que líderes republicanos y demócratas pospusieron su disputa por los fondos para el muro fronterizo prometido por el presidente Trump, ICE presentó su solicitud de nueva cuenta, pues ya la había presentado como una medida de gasto provisional el mes pasado, reveló The Washington Post.

“Si el Congreso aprueba la solicitud, ICE tendría los fondos para las operaciones necesarias para apoyar e incrementar el personal y las operaciones según lo determina la secretaria del DHS”, dijo Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en una declaración.

Funcionarios de ICE señalaron en la solicitud de financiamiento que esperan deportar a más de 253,000 inmigrantes el próximo año fiscal, lo que representaría la cifra más alta para la agencia desde 2014, cuando el gobierno de Obama deportó a más de 300,000 personas, informó el Post.

It’s an open secret that ICE is the only federal agency that effectively writes its own budget.

Regardless of how much $$ Congress appropriates, when ICE wants more or starts to run out, the GOP makes sure they get it.

Sorry FEMA! Sorry Coast Guard! Deportations come first.

— Ruben Gallego (@RepRubenGallego) September 12, 2018