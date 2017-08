Huracán Harvey: 5 cosas que debes saber para recibir alivio tributario  

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), ha decidido otorgar alivio tributario a victimas del huracán Harvey hasta el próximo año, sin embargo solo ciertas personas son elegibles para este alivio tributario.

Aquí te presentamos cinco cosas que debes saber para recibir alivio tributario por parte del IRS.

El alivio tributario es parte de una respuesta federal coordinada a los daños causados ​​por tormentas e inundaciones severas y se basa en evaluaciones de daños locales por parte de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). El alivio de impuestos retrasa varios plazos de presentación y pago de impuestos que ocurrieron a partir del 23 de agosto de 2017.

Huracán Harvey: Dónde y cómo donar a la Cruz Roja y al Ejercito de Salvación

Las personas y empresas afectadas tendrán hasta el 31 de enero de 2018 para presentar declaraciones y pagar los impuestos que originalmente vencían el 23 de agosto de 2017. Esto incluye los plazos del 15 de septiembre de 2017 y del 16 de enero de 2018 para realizar pagos trimestrales de impuestos estimados.

Para contribuyentes individuales, también incluye declaraciones de impuestos de 2016 que recibieron una prórroga de declaración hasta el 16 de octubre de 2017. Sin embargo, el IRS señaló que debido a que los pagos de impuestos relacionados con estas declaraciones de 2016 se vencían originalmente el 18 de abril de 2017, esos pagos no son elegibles para este alivio.

Huracán en Houston: Mira los impactos de Harvey en estas 6 cámaras

El IRS provee alivio automático de presentación y multas a cualquier contribuyente con una dirección registrada con el IRS, localizada en el área de desastre. Sin embargo, el IRS trabajará con cualquier contribuyente que viva fuera de la zona de desastre, pero cuyos archivos necesarios para cumplir con un plazo que ocurra durante el período de posposición se encuentran en la zona afectada.

El IRS anuncio el 28 de agosto que las víctimas del huracán Harvey en partes de Texas tienen hasta el 31 de enero de 2018 para presentar ciertas declaraciones de impuestos individuales y comerciales y hacer ciertos pagos de impuestos.

#IRS gives #tax relief to victims of Hurricane #Harvey; extension filers have until Jan. 31 to file. https://t.co/6xJOizNfwT pic.twitter.com/fKM9KVJi0m

— IRS (@IRSnews) August 30, 2017