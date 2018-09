En medio de la emergencia que se vive en la Costa Este por la amenazante llegada del huracán Florence, la cervecería Anheuser-Busch ha dejado de producir su icónica cerveza.

Pero más allá de ser una mala noticia para las ventas de la compañía, representa una esperanza para las miles de familias afectadas, ya que en lugar de cerveza, la compañía producirá agua enlatada para las comunidades que se verán afectadas por el mal tiempo.

El agua potable de emergencia se está enlatando en la cervecería de Cartersville, Georgia, y se enviará a socios mayoristas que luego la distribuirán a la Cruz Roja Americana, a la Guardia Nacional de Carolina del Sur y a otros grupos locales para llevar el agua a quienes lo necesiten, según anunció la compañía.

Desde 1988, Anheuser-Busch ha enviado más de 79 millones de latas de agua a comunidades en los EE.UU. impactadas por desastres naturales.

Pero Anheuser-Busch no es la única que cambia la cerveza por agua.

Blue Blaze Brewing en Charlotte, Carolina del Norte, también ha cambiado el enfoque del lúpulo y la cebada por el H2O.

La cervecería local llenó sus tanques de elaboración con agua después de que los tanques fueron limpiados y desinfectados, anunció la compañía a través de Twitter.

Filled up our tanks with fresh, filtered water should anyone in the community need any. We also have some kegs cleaned & sanitized on standby ready to fill w/ water should any businesses w/ draft systems need water, too. Give a buzz or swing by if u or anybody u know needs any. pic.twitter.com/NWNiBrOR0z

— Blue Blaze Brewing (@BlueBlazeBrew) September 13, 2018