“Hoy se empieza a hacer justicia”: Julián Gil sobre pensión a su hijo (VIDEOS)

Julián Gil se dijo satisfecho con la pensión que fijó el juez para su hijo Matías, la cual, aunque no fue del 4% como él había solicitado, tampoco fue del 20% como su ex pareja, Marjorie de Sousa, quería, sino del 10% de acuerdo a información de Televisa Espectáculos.

Esta sentencia sólo corresponde a lo generado por el actor argentino en el territorio mexicano, por lo que Matías recibirá alrededor de 50 mil pesos mensuales (Casi tres mil dólares mensuales).

El actor usó sus redes sociales para expresar su sentir, aunque después borró los mensajes: “No es un premio ni un trofeo, es el resultado de meses de abuso e injusticias. De la ‘cifra astronómica’ que se pretendió en un comienzo, se me fijó una cantidad menor de pensión alimenticia para mi hijo Matías. He luchado por los derechos de mi hijo y míos y hoy se empieza a hacer justicia”.

“Esperamos y seguimos confiando en la justicia mexicana para que se resuelva el tema que tiene que ver con la convivencia sana que pido para poder ver a Matías. Espero que todo se resuelva pronto y poder compartir con él lo antes posible terminando así este caso civil”, agregó.

“Y espero la entrevista de la abogada mintiendo y sus próximos movimientos para tratar de seguir manchando mi imagen. Justicia”, escribió.

Aún queda por definirse los días que Julián podrá ver al pequeño Matías.

Sin embargo la abogada de De Sousa, Alma Pellón, dijo en entrevista con People en Español que el fallo no es un triunfo para la expareja de su defendida.

“Esto se llama una sentencia interlocutoria y sigue siendo [una pensión] que es [fijada] temporalmente. Las sentencias interlocutorias son las que se dan sobre algo pequeño dentro del juicio, pero sigue siendo una pensión provisional. La pensión la van fijando respecto a la edad del niño. Ellos [Julián Gil y su abogado] habían pedido que se les redujera a un 4 por ciento y el juez dijo que no, que la fijaría en un 10 por ciento hasta que se dicte la sentencia definitiva”, explicó.

Y agregó: “Nosotros ni hemos pedido una cantidad fija, hemos pedido solamente un pensión alimenticia para Matías, es lo único que hemos pedido. Lo que nos dicte el juez es lo que hemos acatado. No sé si ellos vayan a apelar la sentencia porque ellos pedían un 4 por ciento, por más que digan que para ellos es una victoria, pues no, no es una victoria. Sigue siendo el 10 por ciento sobre todo lo que gane. Y [Gil] todavía no declara lo que gana fuera de Televisa”.

La abogada señaló a la revista que nunca han estado en desacuerdo con las señalizaciones del juez: “Nosotros solicitamos que se fijara una pensión y jamás pedimos una cantidad, como se manejó”.

Por otra parte después de que Gabriel Soto pidiera no ser involucrado en el proceso legal que enfrenta contra la actriz Marjorie de Sousa.

“Tengo muchísimas ganas de hablar con él, claro que sí, porque pues lo respeto como amigo, como profesional, a él a Geraldine, y tampoco es justo lo que le está pasando”, dijo Gil.

El argentino explicó por qué el nombre de Soto aparece en el proceso de nulidad de paternidad que interpuso hace unos días en la Ciudad de México.

“Es lo que han publicado los medios, tenga o no tenga que ver la persona en el caso, hay que ponerla porque es la evidencia con la cual el juez dice: ‘ok, necesito proceder, necesito comprobar con la prueba de ADN’, pero eso no tiene nada que ver, ni estoy señalando a nadie. Se hizo así porque es el procedimiento legal para que pueda ser aceptado”, comentó.

Dias antes Gabriel Soto declaró: “Yo no tengo absolutamente nada que ver, no tuve nada que ver con la señora Marjorie de Sousa jamás. (…) Yo no soy el papá de ese hijo, yo lo sé perfectamente bien, Julián lo sabe perfectamente bien, Marjorie lo sabe perfectamente bien. Me usaron para un recurso legal y está muy delicado porque no soy yo, está mi familia de por medio, tengo dos hijas, entonces yo les pido que ya no me involucren en sus pleitos legales porque yo no tengo nada que ver”.