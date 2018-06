Howard Schultz deja Starbucks, ¿piensa en la Casa Blanca?

Howard Schultz, fue quien vislumbró un emporio de café en 1987. Starbucks recién nacía. Y cumplió su sueño con creces.

Schultz, quien anunció su retiro de Starbucks el lunes, convirtió a la compañía de Seattle en un gigante de alimentos y bebidas que se extiende por todo el mundo.

La partida de Schultz -en vigencia desde el 26 de junio, o 26 años después de la oferta pública inicial de acciones de la compañía- es un hito importante para la empresa y para él mismo.

“It’s up to all of us.” Howard Schultz calls for civility and values-based leadership. https://t.co/dl7MtZgWPB

Y con la movida de Schultz, inmediatamente se renovó la especulación sobre sus ambiciones políticas. Según informa AP, Schultz hizo un intento poco convincente para acallar esa especulación en una entrevista con The New York Times.

“Tengo la intención de pensar en varias opciones, y eso podría incluir ocupar un cargo público”, dijo Schultz cuando se le preguntó si estaba considerando una candidatura presidencial en 2020. “Pero estoy muy lejos de tomar decisiones sobre el futuro”.

El nombre de Howard Schultz ha sido mencionado como un candidato potencial en al menos los últimos tres ciclos presidenciales. En 2016, integraba una lista de candidatos a la vicepresidencia bajo la consideración de Hillary Clinton.

Turn up the ☕️❤️ by adding an extra shot of espresso to the warm, caramel-y, vanilla-licious Caramel Macchiato. #MacchiatoMondays pic.twitter.com/qvQznnA4vl

— Starbucks Coffee (@Starbucks) March 19, 2018