Si alguien sabe lo que significa ser un buen samaritano debe ser este hombre quien encontró una bolsa con 10 mil dólares y decidió entregarla a las autoridades.

Richard Taverna, de 63 años, quien reside en Manhattan, Nueva York, descubrió 10 mil dólares en efectivo dentro de una bolsa que halló en el camino a su casa esta semana, reportó CBS.

Taverna dijo al referido medio que no lo pensó dos veces y fue a entregar el efectivo a las autoridades.

“Noté que había una bolsa puesta en el suelo”, contó Taverna. “Pensé que tal vez había una dirección o algo allí, y todo lo que vi fue un pedazo de papel con algo ruso”, agregó.

There was a minor Christmas miracle in our precinct today… A man found $10,000 on a subway bench that had accidentally been left behind by another rider, and he turned it all in. It was a pleasure meeting and speaking with this wonderful #UWS resident! https://t.co/8LUTSSR6Ch

— NYPD 20th Precinct (@NYPD20Pct) December 22, 2018