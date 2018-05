Un hombre desempleado del Bronx ganó un premio gordo de la lotería de 5 millones de dólares, pero lejos de querer presumir a todo mundo la noticia, el afortunado no quiere contarle a nadie y ha pedido mantenerse en el anonimato.

Sin embargo, la Comisión de Juego de Nueva York dice que no es una opción y que el hombre, hasta ahora no identificado, tendrá que aceptar su mega cheque de 5 millones de dólares frente a las cámaras, de acuerdo con el New York Post.

El hombre de 24 años compró un boleto raspadito de 20 dólares en abril, según el New York Daily News.

De acuerdo con las leyes del estado de Nueva York, los ganadores de más de un millón de dólares o más tienen que aparecer en una conferencia de prensa anunciando su premio para aceptar su gigantesco cheque.

Cada boleto tiene las reglas explicadas en la parte posterior, informó Daily News.

Desempleado gana la lotería, pero prefiere el anonimato

El nuevo multimillonario del Bronx trató de reclamar sus ganancias, pero se le informó que tenía que ser parte de la conferencia de prensa en su honor. No obstante, el ganador le dijo al New York Post que no quiere que su vecindario sepa cuánto efectivo tiene.

Si la Comisión de Juego no cambia de parecer, entonces el hombre dijo que demandará para mantener su identidad en secreto, informó el Post.

Una vez que recoja sus ganancias, el misterioso hombre quiere hacer algo por su madre, que lo crió como madre soltera y que trabajó en dos puestos en restaurantes de comida rápida para pagar las facturas.

También planea comprar una casa para su madre y una segunda para él y su hermano para compartir.

El afortunado ganador tiene una hija de cuatro años, por la que ahorrará algunas de sus ganancias. El hombre también dice que invertirá un millón de dólares, según el Post.

Un abogado que se especializa en la lotería dice que el caso del hombre contra la Comisión del Juego puede no ser tan fácil de ganar como parece.

“Creo que es un gran esfuerzo”, dijo Jason Kurland al Daily News. “Pero a veces la comisión de lotería trabajará contigo. Si determinan que su vida está en peligro, tienen la flexibilidad de revisar sus reglamentos. Pero es muy difícil”.

Pero puede suceder.

A principios de este año, un juez de New Hampshire dictaminó que el ganador de un premio mayor de Powerball de 560 millones de dólares podría permanecer en el anonimato, informó ABC News.