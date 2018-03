La próxima vez que vea liquidaciones en Walmart o Target la pensará dos veces para dejarlas pasar. Y es que aunque parece demasiado bueno y fácil para ser verdad, un hombre de 28 años está haciendo millones ‘asaltando’ los pasillos de ofertas de tiendas como esa.

Se trata de Ryan Grant, quien apenas cuatro años después de dejar su trabajo de contabilidad en Minneapolis, Minnesota para dedicarse a comprar a tiempo completo, ahora tiene un negocio que está alcanzando las seis cifras en ganancias por año.

“Desde el principio me di cuenta de que no estaba en la carrera profesional en la que quería estar”, dijo el hombre a CNBC. “Esa experiencia realmente me hizo buscar otras opciones y estaba empezando a explorar formas en que básicamente podría dejar ese trabajo y tener mi propio horario y estar en mi propio tiempo”.

Entonces recordó el negocio que había hecho durante sus tiempos en la Universidad Estatal de Winona, donde para sacar fondos para poder subsistir, se valió de la compra de libros usados que luego vendió a través de Amazon.

En ese tiempo logró hacer hasta 10,000 dólares al año, por eso decidió dedicar unas cuantas horas a explorar los pasillos de tiendas como Walmart para surtirse de productos que estaban en oferta, para más tarde venderlos a través de Amazón.

“Hacía unas 10 horas por semana y ganaba un estimado de 1,000 por mes”, recuerda. Pensó que si se dedicaba de tiempo completo, entonces le iría mucho mejor y tres meses después de renunciar a su trabajo ya estaba ganando 9,000 dólares y más de 25,000 en ventas totales.

“Pasé de estar solo yo en este negocio haciendo entre tres y cinco mil dólares en ventas por mes y ahora, cuatro años después, somos un equipo de 11 y estamos haciendo más de 200,000 dólares en ventas por mes”. Dice Grant.

Desde que comenzó a vender en Amazon, Grant dice que el negocio está en camino de superar los 8 millones de dólares en ventas totales para fines de este año.