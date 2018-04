La confianza de los hispanos en su situación financiera ha mejorado en este primer trimestre del año, al igual que su aprobación del presidente Donald Trump, según un sondeo publicado el jueves por la Florida Atlantic University (FAU).

Así, un 69 por ciento de los hispanos entrevistados indicó que “está mejor financieramente en la actualidad que en el último trimestre” de 2017 y un 78 por ciento se mostró “optimista” en relación con su futuro financiero, de acuerdo con la encuesta sobre Economía y Negocios (FAU BEPI) de la Escuela de Negocios de la FAU.

Por otro lado, el porcentaje de aprobación del desempeño del presidente Trump, subió del 33 al 37 por ciento en el primer trimestre del año, pero aún así está por debajo de la marca de 39 por ciento registrada en el primer trimestre de 2017.

El Índice de Sentimiento del Consumidor (HCSI) de enero a marzo pasados se ha elevado al 98.9 por ciento, es decir, 5.4 puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre del 2017, el más alto desde que el índice se registrara de forma trimestral en 2016.

“Tal vez esto se deba al hecho de que las tasas de interés están subiendo y es mejor concretar compras con los intereses bajos del momento”, manifestó Mónica Escaleras, directora de FAU BEPI.

Casi 6 de cada 10 latinos (el 59 por ciento) apuntaron que es un “buen momento para comprar una casa” y un 62 por ciento de ellos dijo lo mismo a la hora de decidirse a comprar un auto.

Sin embargo, un 59 por ciento afirmó que el costo de la vida continúa subiendo y solo un 23 por ciento dijo que había disminuido.

