En noviembre pasado, un hispano de California ganó un millón de dólares con un boleto de la lotería. Pero lejos de conformarse, el hombre decidió seguir una ‘fórmula’ que hoy le ha dado el mayor de los frutos.

Y es que desde hace seis meses Antulio Mazariegos ha ganado más de seis millones de dólares con cuatro boletos de lotería, incluido el último por un valor de cinco millones.

California man wins more than $6 million from 4 lottery tickets within months https://t.co/3OSX60x0ZM

— Fox News (@FoxNews) May 20, 2018