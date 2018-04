Si no es porque tenía que pagar el recibo de luz, nunca se hubiera enterado que era la afortunada ganadora de 150,000 dólares con el Powerball.

Y es que una hispana de Pocatello, Idaho llevaba tres semanas con un boleto ganador de Powerball y ni siquiera sabía.

Resulta que Sofía Galvan traía consigo el billete “afortunado” de Powerball, pero ella no lo sabía, hasta que llegó a pagar su recibo de Idaho Power y descubrió que traía el boleto sin haberlo verificado, según la Lotería de Idaho.

Entonces decidió llegar a una tienda a que la encargada se lo revisara y cuál fue su sorpresa cuando le dijo que había ganado.

“Escuché el sonido del ‘¡wooh! wooh!’ y sabía que era una ganadora”, dijo Galvan a la Lotería de Idaho.

“La empleada me dijo que necesitaba reclamarlo en Boise. Era demasiado para que ella me lo pagara en la tienda. No sabía cuánto había ganado. Pensé que había ganado quizás 700 dólares”.

Una vez que Galvan llegó a las oficinas de la Lotería en Boise, descubrió el verdadero valor de su boleto de Powerball.

El billete que ella creía podría ser de 700 dólares, en realidad fue un gran Powerball con el ganador de PowerPlay del sorteo del 31 de marzo.

“Descubrí aquí que gané 150,000 dólares. Estoy temblando”, dijo.

Su boleto coincidía con cuatro de los primeros cinco números más el Powerball y tenía el multiplicador PowerPlay.

PowerPlay tiene un valor adicional de un dólar por jugada en el momento de la compra y multiplica las entradas que no ganan el bote por el multiplicador seleccionado para ese sorteo.

El 31 de marzo, el multiplicador fue 3, convirtiendo su ganador de 50,000 en 150,000 dólares.

Galvan compró su boleto ganador en la tienda Common Cents, ubicada en 5th Avenue en Pocatello.

Esta tienda está ganando rápidamente reputación como la más afortunada en Pocatello, ya que en los últimos 18 meses ha vendido dos ganadores de 10,000 dólares en el juego de rifa de Idaho de 1,000,000 (uno en 2016 y 2017) más este ganador de Powerball por 150,000.

Por su parte en la venta del boleto ganador, Common Cents recibirá un bono de 15,000 dólares.

Galvan planea usar sus ganancias para mejorar su vehículo personal y tal vez adquirir algunos muebles. Actualmente, ella está de viaje.

