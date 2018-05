Una mujer hija de inmigrantes, aparentemente humilde, trabajó durante 67 años en la misma empresa en Brooklyn, murió a los 96 años y dejó tras de sí un millonario secreto.

Se trata de Sylvia Bloom, quien al desempeñarse como una sencilla secretaria llevaba una vida sin lujos, pero al morir dejó al descubierto una gran fortuna que decidió heredar a una organización social neoyorquina, según reportó el diario The New York Times.

La mujer amasó una fortuna de nueve millones de dólares, los cuales estaban repartidos entre tres firmas de inversión y 11 bancos.

“No creo que pensara que fuera asunto de nadie más”, explicó al diario su sobrina y ejecutora de la herencia, Jane Lockshin.

Su familia y amigos recibirán algo de dinero, pero la mayor parte se destinará a becas para estudiantes con pocos recursos.

