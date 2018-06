Harry Potter: Lanzan colección de artículos sobre la saga

Harry Potter: Si eres fanático del famoso personaje seguramente no puede faltar en tu armario la bufanda de Gryffindor en tonalidad oro y vino o alguna de las capas de las cuatro casas del Colegio Hogwarts.

Y para que agrandes tu número de artículos de la saga escrita por J.K Rowling, ¡Primark lanzó una colección llena de magia y estilo!

Little wizards and witches in training⚡️️️Sets £9/€11 each #Primark #HarryPotter pic.twitter.com/UPrc6g7JLr

— Primark (@Primark) June 15, 2018