El presidente Donald Trump acusó al fabricante de motos Harley-Davidson de utilizar como “excusa” la imposición de aranceles por parte de la Unión Europea (UE), para sacar parte de su producción de suelo estadounidense.

“Sorprendido de que Harley-Davidson, de todas las compañías, fuera la primera en agitar la bandera blanca”, dijo Trump desde su cuenta de Twitter tras conocerse la decisión de la empresa.

“Luché mucho por ellos y, en última instancia, no pagarán los aranceles a la UE, lo que nos ha perjudicado mucho en el comercio, hasta en 151,000 millones de dólares. Los impuestos son solo una excusa de Harley ¡Sean pacientes!”, reiteró.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse – be patient! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018