¡Consiga hamburguesas de queso gratis en el National Cheeseburger Day!

Una rica hamburguesa de queso siempre vale la pena. Más aun si son gratis o tienen un gran descuento. Este 18 de septiembre es el National Cheeseburger Day en Estados Unidos, y los restaurantes lo celebran con sus clientes ofreciendo descuentos y hamburguesas gratis.

Desde McDonald’s hasta IHOP, traen ofertas hoy en honor a este delicioso platillo que deleita a grandes y a pequeños: la hamburguesa con queso.

BurgerFi: este martes, los restaurantes de todo el país ofrecerán hamburguesas con queso de 1 dólar con la compra de otra hamburguesa con queso.

What’s better than a juicy, melty BurgerFi Cheeseburger? 🍔 Getting another one for just $1! 🍔 Celebrate National Cheeseburger Day with Buy 1 BurgerFi Cheeseburger, Get 1 for only $1 – All Day on Tuesday, Sept. 18th. #TryBurgerFi

*Valid 9-18-18 only. In-store orders only. pic.twitter.com/w1oF6Jz1pC

— BURGERFI (@BURGERFI) September 16, 2018