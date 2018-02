“Lo primero que hice fue ir a ver a mi mujer, que estaba en la habitación de al lado”, añadió. Luego llamó a la policía. “En ningún momento me planteé no hacerlo, el dinero probablemente no estaba en el abrigo como un regalo para mí o para la tienda”, explicó.

“Empiezas a plantearte cómo terminó el dinero en el abrigo: ¿Fue una mujer mayor que lo tenía ahorrado? ¿O dinero negro o de las drogas?”, concluyó el voluntario.

“Bien hecho, debemos agradecérselo”, le dijo el comisario de policía Tom Stysiek, que pidió ayuda para localizar al donante del abrigo.