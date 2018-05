Cuando un supuesto seguidor del presidente Donald Trump escuchó hablar en español a clientes y empleados de un restaurante en Manhattan, simplemente enfureció y los amenazó con llamar a Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El video del penoso momento en el que el hombre agrede a dos mujeres y al empleado de un restaurante fue publicado por el esposo de una de las víctimas, Edward Suazo, y se viralizó al punto de llegar a compartirse más de 58,000 veces.

“Mi esposa y su mejor amiga simplemente experimentan en lo que ¡se está convirtiendo Estados Unidos!”, escribió Suazo junto al video en su cuenta de Facebook, desde donde muchos usuarios comenzaron a identificar al agresor como un seguidor del presidente Trump.

“Estaban allí a la hora del almuerzo y pidieron comida y simplemente porque estaban hablando en español al mesero, este imbécil intervino y comenzó a llamar al mesero, a mi esposa y a su mejor amiga con todo tipo de nombres y las amenazó y al empleado con llamar al ICE!”, explicó Suazo.

En el video, el hombre comienza diciendo “su personal habla español a los clientes, cuando deberían hablar en inglés”, a lo que el empleado responde “a veces lo hacen”.

Pero él insiste: “Cada persona que escuché lo habla. Él lo habló. Él habló. Ella lo está hablando. Es América… así que haré un seguimiento, y supongo que no tienen documentos. Así que mi próxima llamada será a ICE para deportar a cada uno de ellos de mi país”.

El agresor no se calmó, sino que continuó con su ataque: “Si tienen las pelotas para venir aquí y vivir de mi dinero. Yo pago por su bienestar. Pago por su habilidad de estar aquí. Lo menos que pueden hacer, lo menos que pueden hacer es hablar inglés… si tienen la intención de administrar un lugar en el centro de Manhattan, su personal debe hablar en inglés, no en español”.

Mientras otras personas se mostraban sorprendidas de la actitud del sujeto, él lanzó advertencia: “Cariño, estoy llamando al ICE”.

En Twitter, algunos usuarios comenzaron a identificar al hombre como un seguidor de Trump, al compartir videos donde se le ve en mítines apoyando al presidente.

This is how Trump supporters treated Jews supporting Palestine today in NYC. #CancelSarsour #IStandWithLinda pic.twitter.com/gIOqMY6WgK

— Isaac Saul (@Ike_Saul) May 25, 2017