China prometió el viernes que luchará contra Estados Unidos “a cualquier precio” luego de que el presidente Donald Trump propuso aplicar aranceles adicionales a 100,000 millones de dólares a productos chinos, en una escalada de la disputa comercial que enfrenta a las dos mayores economías del mundo.

La inesperada solicitud de Trump se dio un día después de que Beijing anunciara sus planes para imponer aranceles a 50,000 millones de dólares de productos estadounidenses, incluyendo soja y pequeñas aeronaves, en respuesta a una medida similar tomada por Estados Unidos.

Beijing no quiere una guerra comercial, pero no tiene miedo de librar una, dijo el Ministerio de Comercio chino.

“China se dedicará a este fin a cualquier precio y definitivamente luchará con firmeza” si Washington persiste en su “proteccionismo”, dijo el departamento en un comunicado.

