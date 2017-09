Gratis, un niño de 11 años corta el césped de la Casa Blanca (FOTOS Y VIDEO)

Frank Giaccio, un niño de apenas 11 años, ya tiene su negocio de cortar césped en Falls Church, Virgina, la ciudad donde nació; pero hoy cumplió uno de sus más grandes sueños, al segar el pasto de los jardines de la Casa Blanca.

El pequeño que vive en el pueblo a las afueras de Washington había escrito una carta al presidente Donald Trump a principios de este año, pidiéndole cortar el césped de la mansión presidencial.

En la carta, compartida por la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en una rueda de prensa, el niño se comprometía a segar la hierba “sin costo alguno”.

“Sería un honor para mí si pudiera cortar el césped de la Casa Blanca para usted”, rezaba la misiva.

Giaccio cumplió hoy su sueño y fue inmortalizado en las labores de siega, ya que pasó la mañana junto a uno de los jardineros presidenciales.

En videos publicados en las redes sociales, el pequeño luce una camisa roja y pantalones cortos, y se le ve empujando un cortacésped en el famoso jardín de la Rosaleda, mientras Trump se acerca a él.

La risa de los espectadores se oye cuando el muchacho no deja de segar, a pesar de que el presidente está parado en la hierba a su lado.

“¡Gracias por hacer un gran trabajo esta mañana!”, le dijo el presidente a Frank en su cuenta de la red social Twitter, en la que subrayó que el Servicio de Parques Nacionales le dio al pequeño la máxima nota por su agradecida labor.

Frank “FX” Giaccio-

On behalf of @FLOTUS Melania & myself, THANK YOU for doing a GREAT job this morning! @NatlParkService gives you an A+! pic.twitter.com/135DxuapUI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de septiembre de 2017