La mejor manera de comenzar 2019 con el pie derecho es realizar todos los procedimientos legales que exige Estados Unidos, como la declaración de impuestos o taxes. Pero, ¿cómo hacerlo si no tienes dinero?

Lo primero que debes saber es que aunque no tengas dinero para pagar la ejecución de una declaración de impuestos, ¡igual tienes que hacerla!

Si no efectúas la declaración de impuestos, corres el riesgo de recibir una penalidad de 60 por ciento al año. En cambio, si la presentas, es solo del 6 por ciento.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) pone a disposición el programa de Asistencia Voluntaria a los Impuestos por Ingresos (VITA, por sus siglas en inglés), que ofrece ayuda gratuita a personas que hayan ganado 54,000 dólares o menos, a quienes tengan discapacidades y a contribuyentes con limitaciones de idioma que necesiten ayuda para preparar sus declaraciones de impuestos, según reseña el propio organismo en su web oficial.

También ofrece el programa de Consejería de Impuestos para Ancianos (TCE en inglés), que da ayuda gratuita a aquellos mayores de 60 años, ya que se especializa en preguntas sobre pensiones y asuntos relacionados con la jubilación.

El IRS afirmó que las personas encargadas de apoyar a los contribuyentes que califican para este proceso son voluntarios certificados por el ente para ayudar, sin costo alguno, a preparar declaraciones de impuestos sobre la renta básica con presentación electrónica.

Cara Williams, Dir of Finance @ReinvestPartner, presented yesterday at the NC Assets Alliance conference on the importance of #IRS #VITA sites & the positive impact of #EITC on low-income families. RP's #tax prep site enters its 10th season in Jan 2019.https://t.co/RfqCwsFAA6 pic.twitter.com/mLGe2aMe9R

— ReinvestmentPartners (@ReinvestPartner) December 5, 2018