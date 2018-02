De acuerdo con declaraciones dadas a MundoHispánico por la experta en impuestos Grace Williams, los inmigrantes no tienen presente que una deuda de impuestos también puede llevarlos a la deportación y por lo tanto deben tenerle más miedo al Servicio de Rentas Internas (IRS) que a ICE.

“La mayoría de los inmigrantes, especialmente los indocumentados, no presentan impuestos porque creen que tienen que pagar, y en muchos casos no es así, por el contrario, pueden estar perdiendo la posibilidad de recibir miles de dólares en devoluciones”, asegura la experta.

Cualquier persona que haya trabajado como contratista independiente y haya ganado más de 400 dólares al año debe declarar impuestos, así mismo si es empleado y ganó más de 12,500 dólares debe reportarlo al IRS, indicó.

También le puede interesar: por lo que se ganó le resultó una deuda de un millón (VIDEO)

Por otra parte, señaló que el indocumentado igual debe declarar los taxes y para eso, el IRS creó la solución del ITIN, “aún si presentó impuestos con un número falso o un número de seguro social de otra persona, lo cual es obviamente un delito, puede corregirse con un Tax ID. De hecho, lo necesita en caso de querer adelantar un proceso migratorio”, insistió Williams.

Si un inmigrante no declara impuestos el gobierno entiende que ha mentido y que no tiene un buen carácter moral, e incurrirá en penalidades van del 10 al 30 por ciento, dependiendo de la suma total no reportada.

Igualmente informó, que ser parte de un fraude, tributando cosas que no son o poniendo a dependientes que no tiene, lo cual es muy común entre nuestra comunidad, esto puede llevarlo a la cárcel.

Finalmente, Grace Williams resaltó que siempre debe tener en cuenta que “si es indocumentado y tiene una deuda o comete un fraude, puede ser deportado; y si es ciudadano en parte está protegido, pero igual lo puede llevar a la cárcel”.

QW Grace Williams CPA P.C.

5195 Jimmy Carter Blv. Ste 200 – Norcross, GA 30093

770-448-6020

www.gwcpa.com